18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийская форма сборной Монголии вызвала фурор в соцсетях

Олимпийский комитет Монголии представил форму сборной для Олимпийских игр в Париже (Франция).

Олимпийская форма сборной Монголии вызвала фурор в соцсетях | Источник: Чемпионат.com

В этих костюмах спортсмены примут участие в торжественных церемониях открытия и закрытия соревнований.

Фотографии с формой сборной Монголии облетели весь мир и собирают миллионы лайков и сотни тысяч комментариев во всех популярных социальных сетях. Пользователи восхищены красотой и оригинальностью костюмов.

Разработкой олимпиадной линейки занимался бренд Michel&Amazonka. На костюмах сочетаются олимпийские и национальные символы. Факел, девять государственных бунчуков, эмблема предстоящей Олимпиады в Париже, солнце и луна вышиты золотыми нитями.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

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