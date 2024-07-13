Олимпийская форма сборной Монголии вызвала фурор в соцсетях | Источник: Чемпионат.com

В этих костюмах спортсмены примут участие в торжественных церемониях открытия и закрытия соревнований.

Фотографии с формой сборной Монголии облетели весь мир и собирают миллионы лайков и сотни тысяч комментариев во всех популярных социальных сетях. Пользователи восхищены красотой и оригинальностью костюмов.

Разработкой олимпиадной линейки занимался бренд Michel&Amazonka. На костюмах сочетаются олимпийские и национальные символы. Факел, девять государственных бунчуков, эмблема предстоящей Олимпиады в Париже, солнце и луна вышиты золотыми нитями.