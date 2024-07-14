Фетисов призвал добиться возвращения российских спортсменов на соревнования

В Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года должны пройти Игры дружбы.

«Выскажу непопулярную точку зрения. Соревнования ради соревнований тоже не совсем правильно, мы должны понимать, чего мы хотим добиться, будет ли расти наше мастерство. Считаю, что нам надо добиваться возвращения туда, откуда нас выгнали. Мы обязаны предъявлять претензии международным организациям. Не смотрю чемпионат Европы, Олимпийские игры смотреть не буду. Потому что нас лишили того, что нам принадлежит. Нас должны позвать обратно», — сказал Фетисов журналистам.

В конце февраля 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. В марте 2023 года комитет выпустил новые рекомендации, в которых выступил за допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако в некоторых видах спорта, в том числе в хоккее, до сих пор действует отстранение со стороны международных федераций.