12:01 (мск), источник: Sport24

Роднина: «Российские спортсмены, которые поедут выступать на Олимпийские игры в Париже, — это герои»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала героями тех российских спортсменов, которые поедут выступать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Роднина: «Российские спортсмены, которые поедут выступать на Олимпийские игры в Париже, — это герои» | Источник: РИА "Новости"

На данный момент МОК допустил к Играм всего 15 россиян. Ранее от участия в ОИ на условиях МОК отказались российские гимнасты, борцы, пловцы (кроме Евгения Сомова, который жиет и тренируется в США) и дзюдоисты.

«Если наши ребята и девушки приняли такое решение, значит, они готовы к повышенному давлению на Олимпийских играх в Париже. Прежде чем обсуждать или осуждать их, надо прочитать Олимпийскую хартию. А в ней написано, что если страна по политическим мотивам отказывается от участия в Олимпийских играх, то в двух следующих олимпийских циклах она не имеет права участвовать в Олимпиадах. Мы пытаемся все-таки сохранить наше положение в олимпийском движении. Если эти ребята едут на Олимпиаду, то, по большому счету, они герои.

Даже когда мы выступали и с флагом, и с гимном, на нас оказывалось куда большее давление, чем на какого-либо спортсмена из другой страны. Всегда на лидеров и на крупные страны, которые достигают высоких результатов на Олимпийских играх, идет повышенное давление. Я уже не говорю об Олимпиаде 1980 года и о том, что тогда с нами делали в Лейк-Плэсиде», — приводит слова Родниной РИА Новости.

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