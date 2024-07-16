Дата церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: когда пройдет

Впервые в истории мероприятие состоится не в чаше стадионе, а на фоне знаковых достопримечательностей Парижа — на набережной реке Сене. Делегации спортсменов проплывут на лодках по 6-километровому маршруту акватории.

Олимпиада в Париже пройдет с 24 июля по 11 августа 2024 года. Во Францию приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 государст. Будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Столица Франции уже третий раз в истории принимает Олимпийские игры. Ранее это было в 1900 и 1924 годах.