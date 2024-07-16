13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Италии готовятся превзойти результат Олимпиады в Токио

РИМ, 16 июл — РИА Новости. Италия на предстоящих Олимпийских играх в Париже намерена превзойти свой результат соревнований в Токио, когда ее спортсмены завоевали 40 медалей, заявил президент Национального олимпийского комитета страны Джованни Малаго.

Источник: Reuters

«Цель — сделать на одну больше, чем 40 в Токио. Это совсем непросто, но мы очень хорошо поработали в этот нетипичный трехлетний период, когда последние игры были в 2021 году», — заявил он в интервью газете Messaggero.

По словам Малаго, по «прогнозам и алгоритмам» Италия займет место между шестым и одиннадцатым в общем медальном зачете, «но никто ничего не говорит, что большие страны будут выигрывать все меньше и меньше медалей».

«Сегодня глобализация привела к тому, что в медальную таблицу вошли новые страны. Косово выиграло две золотые медали в Токио», — сказал глава итальянского комитета.

На Олимпиаде в Токио итальянская сборная установила новый национальный рекорд. В частности, Марсель Якобс стал двукратным олимпийским чемпионом в беге на 100 метров и в эстафете 4×100 метров, а Джанмарко Тамбери завоевал «золото» в прыжках в высоту.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Плющенко послал депутатов 'в космос' после отказа поддержать бойкот ОИ-2024
Итальянского журналиста по ошибке обвинили в покушении на Трампа
'Кличко, не будь трусом': депутат-чемпион отказался от брони и ушел на СВО
'Больше никогда не проиграю этой сучке': история вражды Уильямс и Шараповой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь