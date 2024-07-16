В Италии готовятся превзойти результат Олимпиады в Токио

«Цель — сделать на одну больше, чем 40 в Токио. Это совсем непросто, но мы очень хорошо поработали в этот нетипичный трехлетний период, когда последние игры были в 2021 году», — заявил он в интервью газете Messaggero.

По словам Малаго, по «прогнозам и алгоритмам» Италия займет место между шестым и одиннадцатым в общем медальном зачете, «но никто ничего не говорит, что большие страны будут выигрывать все меньше и меньше медалей».

«Сегодня глобализация привела к тому, что в медальную таблицу вошли новые страны. Косово выиграло две золотые медали в Токио», — сказал глава итальянского комитета.