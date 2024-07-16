Ольга Зайцева: в такой ситуации я бы не поехала на Олимпийские игры в Париже | Источник: РИА "Новости"

— Если бы в данный момент я была спортсменкой, то сказала бы, что не поеду на Олимпиаду. Я бы отказалась. Но те, кто едет, это их мнение. Мы не можем их осуждать.

— Имеют ли моральное право критиковать россиян, которые едут на Олимпиаду, те, кто никогда не имел к ней отношения? Например, депутаты.

— Наверное, это эмоции, им обидно, потому что так поступают со спортсменами. Я тоже против, но ребят критиковать не буду. Я понимаю, что такое труд спортсмена, когда добиваешься цели всю жизнь. Но понимаю и депутатов, и себя сейчас тоже понимаю. Ситуация тяжёлая, — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.