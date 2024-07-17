Американцев могут лишить Олимпиады. Карма настигает США через Родченкова

США могут лишить двух Олимпиад из-за закона Родченкова — американцев настигла карма? | Источник: Getty Images

Разгоревшаяся летом 2024-го война ВАДА и USADA приняла неожиданный оборот. Всемирное антидопинговое агентство пригрозило, что США может лишиться сразу двух Олимпиад в ближайшие 10 лет!

Всё из-за закона Родченкова. С помощью беглого профессора долгие годы наказывали российских спортсменов, а теперь бумеранг летит назад.

Война США против ВАДА

ВАДА и Антидопинговое агентство США (USADA) ругаются между собой с апреля этого года. Американцев не устроил вердикт Всемирного антидопингового агентства по делу 23 китайских пловцов, пойманных на триметазидине (в России известном как «допинг Валиевой») перед Играми в Токио. ВАДА оправдало спортсменов из Поднебесной и допустило их на Олимпиаду-2020. Многие из тех пловцов поедут и в Париж.

Такое положение дел не устроило американцев, для которых китайцы — основные конкуренты в плавании. USADA мгновенно обвинило ВАДА в предвзятости, а Всемирное антидопинговое агентство в ответ выставило в публичное поле компромат на атлетов из Соединённых Штатов.

Всё дошло до того, что за океаном решили собрать заседание конгресса по этому поводу и судить китайских пловцов по закону Родченкова. Акт, названный именем беглого главы московской антидопинговой лаборатории, был принят в 2020 году. Согласно его положениям, власти США могут расследовать любые истории, связанные с нарушением антидопинговых правил на турнирах, где участвуют американские спортсмены, экстрадировать нарушителей в Штаты и наказывать их по своим законам. Правда, преследуются по акту не атлеты, у которых был обнаружен допинг, а те, кто склонил спортсменов к принятию запрещённых веществ.

В 2020-м считалось, что американцы таким образом хотят наказывать и устранять конкурентов из России. Но на деле в соответствии с актом Родченкова ловили других иностранцев, да и самих американцев, которые снабжали запрещёнными веществами спортсменов из других стран.

ГРИГОРИЙ РОДЧЕНКОВ | Источник: РИА "Новости"

«Они не смогут провести Олимпиаду»

А теперь закон Родченкова может нанести по США фатальный удар. Почётный президент ВАДА Ричард Паунд в интервью Reuters рассказал, что может грозить Штатам из-за того, что у них принят этот закон. Самое страшное — лишение права проведения Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Я полагаю, что один из шагов, которые ВАДА собирается предпринять на данном этапе, — передать этот конкретный вопрос на рассмотрение комитета по проверке соответствия. Я подозреваю, что, если или когда по этому поводу пройдут слушания, они объявят Соединённые Штаты не соответствующими требованиям. Это будет означать, что они не смогут провести Олимпиаду», — сказал Паунд.

Столицей Игр-2028 уже официально объявлен Лос-Анджелес. С Играми-2034 ситуация сложнее: страна-хозяйка ещё не выбрана, но главным претендентом считается Солт-Лейк-Сити. В случае если ВАДА действительно захочет лишить американцев этих двух Олимпиад, то США понесёт огромные потери — как финансовые, так и репутационные. Кроме того, большие вопросы возникнут к американской антидопинговой системе и самому закону Родченкова.

Иронично, что закон, который когда-то был принят против России, теперь может серьёзно ударить по США. Карма, пусть и не мгновенная?