18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

В НОК Испании ответили на обвинения в допинговой системе

Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании отреагировал на обвинения в государственной допинговой системе в 1990-х годах.

В НОК Испании ответили на обвинения в допинговой системе | Источник: Getty Images

На немецком телеканале ARD вышел документальный фильм про допинговую систему Испании под названием «Грязные игры».

В фильме рассказывается об Испании, которая якобы скопировала допинговую систему недавно развалившегося Восточного блока, чтобы завоевать как можно больше медалей на Олимпийских играх 1992 года, которые проходили в Барселоне (Испания).

«Мы отвергаем любые обвинения, которые пытаются поставить под сомнение чистоту, честность и прозрачность испанских олимпийцев, причем в самых решительных выражениях, когда такие обвинения основаны на словах человека, чья карьера в мире спорта была полностью дискредитирована.

— Олимпийские игры в Барселоне имели организационный, спортивный и социальный успех и считаются не только в Испании, но и далеко за ее пределами, одними из величайших игр в истории. Мы также отвергаем любые обвинения, которые, пользуясь течением времени, пытаются бросить тень необоснованного подозрения, перед которым НОК Испании не может хранить молчание», — написали в пресс-релизе НОК Испании.

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