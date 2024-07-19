Власти насильно выселяют бездомных и мигрантов из Парижа перед стартом Олимпиады

Как сообщает Inside The Games, на этой неделе активизировались «социальные чистки» в Париже в преддверии Олимпийских игр.

16 и 17 июля полиция разгромила несколько лагерей для бездомных, большинство из которых являются мигрантами. По итогам «расчистки улиц» более 400 человек были вынуждены покинуть центральные районы столицы. На месте лагерей власти установили множество бетонных блоков, чтобы люди не смогли вернуться на ранее занимаемые ими места.