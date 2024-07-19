23:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Вяльбе одной фразой оценила уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила уход двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит Sport24.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Вяльбе фразой «мне вообще пофигу» высказалась об истечении срока полномочий Исинбаевой, подчеркнув, что ей все равно. Она добавила, что МОК приостановил членство России, поэтому нет смысла об этом рассуждать.

О том, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК в связи с истечением срока полномочий, стало известно ранее 19 июля. Ранее МОК проводил проверку в отношении Исинбаевой. Комиссия пришла к выводу, что бывшая спортсменка может продолжать работать в организации, так как не поддерживала спецоперацию на Украине и не имела контракта с Российской армией или силовыми структурами.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. Она входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.

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