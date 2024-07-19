Вяльбе одной фразой оценила уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Вяльбе фразой «мне вообще пофигу» высказалась об истечении срока полномочий Исинбаевой, подчеркнув, что ей все равно. Она добавила, что МОК приостановил членство России, поэтому нет смысла об этом рассуждать.

О том, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК в связи с истечением срока полномочий, стало известно ранее 19 июля. Ранее МОК проводил проверку в отношении Исинбаевой. Комиссия пришла к выводу, что бывшая спортсменка может продолжать работать в организации, так как не поддерживала спецоперацию на Украине и не имела контракта с Российской армией или силовыми структурами.