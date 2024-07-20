10:18 (мск), источник: ТАСС

МОК убежден, что российские спортсмены будут в безопасности на Олимпиаде

Ожидается, что на Олимпиаде в Париже выступят 15 российских и 17 белорусских спортсменов, они допущены в нейтральном статусе.

Источник: AP 2023

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) полностью доверяет французским властям в вопросе обеспечения безопасности спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже. Об этом ТАСС сообщили в организации.

«Для всех делегаций, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже, приняты меры безопасности, — ответили в МОК на вопрос о спортсменах из России и Белоруссии. — Как и всегда, за меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали, исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности».

Аналогичной позиции МОК придерживается и в отношении спортсменов из Израиля и Палестины. «Также существует очень тесное международное сотрудничество. Исходя из этого, МОК полностью доверяет французским властям и их тесному сотрудничеству со своими международными партнерами», — отметили в организации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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