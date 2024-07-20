На Олимпийские игры в Париже продано рекордное количество билетов

«Более 8,8 млн билетов продано — невероятное количество, наибольшее количество для спортивного мероприятия во Франции», — сказал спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл на пресс-конференции.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.