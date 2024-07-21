15:13 (мск), источник: ТАСС

Спортсмены смогут употреблять алкоголь в Олимпийской деревне в Париже

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: AFP 2023

ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Алкоголь в Олимпийской деревне в Париже не будет запрещен. Об этом журналистам рассказала глава австралийской делегации Анна Мирс.

«Алкоголь в деревне не запрещен, но вечеринки предпочтительнее проводить на свежем воздухе», — сказала Мирс.

«Спортсмены должны уважительно относиться не только к представителям своего вида спорта, но и ко всей австралийской олимпийской сборной, — добавила она. — В Париж приедет огромное количество родственников и друзей наших спортсменов, очевидно, они очень взволнованы тем фактом, что смогут отпраздновать успех вместе. Но они должны помнить о своих товарищах по команде, которым важно высыпаться при подготовке к соревновательному дню».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что на Играх выступят 15 российских спортсменов, они допущены в нейтральном статусе.

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