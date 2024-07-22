Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже | Источник: Getty Images

Олимпийские игры привлекают внимание высокими спортивными достижениями лучших атлетов мира и драматичными сюжетами. А еще — настоящими красавицами, которые в том числе выступят в Париже.

Источник: Соцсети

Алиса Шмидт

Страна: Германия

Вид спорта: легкая атлетика.

Легкоатлетка Шмидт является одной из самых известных спортсменок Германии. Алиса — бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2019 года, а также медалистка национального первенства. Немка специализируется в беге на короткие и средние дистанции — 200, 400, 800 метров и эстафете 4×400 метров.

Шмидт вошла в состав сборной Германии на Олимпийские игры 2024 года в Париже в смешанной эстафете 4×400 метров. Это будет первая олимпиада в карьере спортсменки. Она была заявлена на Токио-2020 как запасная, но так и не вышла на старт.

У Алисы огромное количество подписчиков в социальных сетях благодаря ее привлекательным внешним данным. Спортсменку приглашали в различные рекламные кампании, она даже участвовала в Неделе мод в Милане. Несмотря на медийный успех, своим приоритетом Шмидт считает спорт и Олимпийские игры в Париже.

«Легкая атлетика — это то, на чем я сосредоточена. Моя цель — попасть на Игры в 2024 году», — заявила Шмидт.

Донна Векич | Источник: Соцсети

Донна Векич

Страна: Хорватия

Вид спорта: теннис.

Хорватская теннисистка — победительница четырех турниров WTA и обладательница пяти титулов ITF. Наивысшая позиция в мировом рейтинге — 19-я строчка.

Донна уже принимала участие в Олимпиаде: дебют состоялся на Играх в Токио в 2021 году. Там Векич добралась до третьего раунда, где проиграла Елене Рыбакиной. Таким образом, в 2024 году хорватка примет участие во вторых Олимпийских играх в карьере.

Помимо спорта, у Донны есть свой бизнес: она занимается производством и продажей ароматических свечей, а также запустила женскую линию одежды Donna Sport. Векич также обладает приятными внешними данными и периодически участвует в различных фотосессиях, в том числе и для глянцевых изданий.

Зехра Гюнеш | Источник: Соцсети

Зехра Гюнеш

Страна: Турция

Вид спорта: волейбол.

Турецкая волейболистка является многократной чемпионкой страны и обладательницей Суперкубка, также она трижды выигрывала Лигу чемпионов EKB и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Турции Зехра неоднократно становилась призером Лиги наций и чемпионатов Европы, а в 2023-м завоевала золотые награды на этих турнирах и была выбрана в символические сборные.

Помимо спортивной карьеры, Гюнеш с успехом строит и медийную. Она является лицом различных брендов, часто позирует для рекламных кампаний и обложек журналов. А ее внешние данные позволяют ей стать главной героиней одного из столь популярных на ее родине сериалов.

Олимпийские игры в Париже станут вторыми в карьере Зехры. Дебют состоялся на прошлой Олимпиаде, в Токио. Там Гюнеш вместе с турецкой сборной довольствовалась пятым местом, зато ее популярность увеличилась в геометрической прогрессии именно после Игр — и все благодаря ее привлекательной внешности.

Ингрид Оливейра

Страна: Бразилия

Вид спорта: прыжки в воду.

Бразильская прыгунья в воду считается одной из лучших в своей стране. Оливейра является призером Панамериканских Игр, 12-кратной чемпионкой Бразилии и 3-кратной чемпионкой Южной Америки.

На чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года Ингрид показала лучший результат в истории бразильских прыжков в воду, заняв четвертое место в прыжках воду с 10-метровой вышки. Также спортсменку отличают яркие внешние данные.

Ингрид Оливейра | Источник: Соцсети

Олимпиада в Париже станет уже третьей в карьере Оливейры. Однако предыдущий опыт бразильянки едва ли можно назвать удачным. И дело далеко не в занятых Ингрид местах. Дебют спортсменки на Играх в 2016-м в Рио запомнится публике громким скандалом.

Во время Олимпиады красавица из Бразилии хотела провести приватное свидание с соотечественником Педро Гонсалвешом. Однако соседка по номеру Ингрид и, по совместительству, ее напарница Джованни Педроса не захотела покидать их с Оливейрой комнату.

В итоге девушки сильно поссорились, а результат их дуэта на Олимпиаде стал худшим — они заняли последнее место. После Игр Ингрид некоторое время хранила молчание, а затем объяснила произошедшее.

«Признаю, что ошиблась в той ситуации, но реакция общественности была несправедливой. Мне постоянно пишут в социальных сетях с непристойными предложениями, тогда как Педро в это же время поздравляли с тем, что он переспал со мной. Я потеряла работу из-за того, что просто занялась сексом с парнем», — цитирует Оливейру UOL.

Нора Мерк | Источник: Соцсети

Нора Мерк

Страна: Норвегия

Вид спорта: гандбол.

Норвежская гандболистка является настоящей звездой в своем виде спорта. В копилке спортсменки — все значимые медали и титулы, за исключением олимпийского золота.

Нора — двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, бронзовый призер и лучший бомбардир Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, а также шестикратная победительница Лиги чемпионов.

Неудивительно, что к яркой спортсменке, которую отличают не только достижения в гандболе, но и приятная внешность, всегда было особое внимание. В 2017 году с Норой произошел неприятный инцидент: в сеть были слиты интимные фотографии гандболистки.

Мерк даже приняла решение закончить со спортом, правда, в конечном итоге лишь временно ушла из сборной, так как считала, что национальная федерация всячески пытается замять конфликт. Сама Нора была уверена, что ее просто пытались слить соперницы по национальной команде.

В ходе расследования полиции было установлено, что к делу причастны около 15 человек. При этом не исключено, что попаданию фотографий в сеть способствовали люди из окружения спортсменки. Некоторое время Нора пребывала в ужасном состоянии, от нее отвернулись друзья и коллеги.

Но вскоре Мерк приняла решение вернуться в сборную ради заветной мечты — олимпийского золота. После Игр в 2016 и 2021 году в активе спортсменки лишь две бронзовые медали Олимпиад.

«Когда случилась история с фотографиями из телефона, у меня было одно желание — купить билет и улететь в другую часть света. Но тогда тот, кто это сделал, победил бы. Ни один идиот не сможет разрушить мою мечту стать лучшей гандболисткой мира», — сказала норвежка Marca.

Милена Балдассарри | Источник: Соцсети

Милена Балдассарри

Страна: Италия

Вид спорта: художественная гимнастика.

Гимнастка из Италии обладает солидным набором титулов. В активе Милены — золото чемпионата мира в командном зачете (2022), серебряная медаль в упражнении с лентой (2018) и в командном зачете (2021), бронза в упражнении с мячом и в командном зачете (2018).

Итальянка уже успела войти в историю, заняв шестое место на Олимпийских играх в Токио. Этот результат стал абсолютным рекордом для сборной Италии. Но Милена не планирует останавливаться на достигнутом и готовится к Олимпиаде в Париже.

«Сразу знала, что завершать карьеру не буду, паузу тоже брать не хотела, так что были десять дней отдыха, и потом сразу на работу. Хочу попробовать поехать на вторые Игры в карьере, это моя самая большая мечта», — заявила Милена matchtv.ru.

Помимо всего прочего, Балдассарри хороша собой. Она является лицом мировых брендов и часто снимается в рекламе.

Татьяна Скунмекер | Источник: Соцсети

Татьяна Скунмекер

Страна: ЮАР

Вид спорта: плавание.

Южноафриканская пловчиха, специализирующаяся в брассе, уже является олимпийской чемпионкой. Заветное золото Татьяна выиграла на Играх в Токио в заплыве на 200 метров. Также с этой Олимпиады Скунмекер увезла еще и серебро на 100 метрах брассом.

За свою карьеру Скунмекер стала одной из главных звезд южноафриканского женского плавания. Спортсменка завоевывала награды высшей пробы на чемпионатах мира, Играх британского Содружества и становилась чемпионкой Универсиады.

Но на спорте красавица-пловчиха не останавливается и берет от жизни все: она снимается в рекламах, позирует для обложек и успевает быть примерной супругой своему избраннику Джоэлу Смиту. А также следит за соперниками.

Так, пловчиха из ЮАР поздравила россиянку Евгению Чикунову, которая на чемпионате России в Казани превзошла ее мировой рекорд, установленный на Играх в Токио на дистанции 200 метров брассом.

«Да, да, да! Ты просто разгромила его, детка. Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас», — написала Татьяна в соцсетях.

Марин Буайе | Источник: Соцсети

Марин Буайе

Страна: Франция

Вид спорта: спортивная гимнастика.

Французская гимнастка является членом национальной сборной и многократным призером европейского первенства. Олимпиада в жизни Марин уже случалась: Буайе выступала на играх в Рио в 2016 году и в Токио в 2021-м.

В Бразилии спортсменка финишировала одиннадцатой в командных соревнованиях с Мариной Бревет, Луизой Ванхиль, Ореан Лехено и Лоан Хис. В личных упражнениях же на бревне Буайе остановилась в шаге от пьедестала и стала четвертой, набрав 14,600 балла.

У Марин яркая и запоминающаяся внешность, она любит позировать для журналов и участвовать в фотосессиях. Но главным приоритетом Буайе ставит спорт: она мечтает завоевать медаль на Олимпийских играх в Париже, после которых планирует завершить карьеру.

«Я хочу завершить карьеру после Игр. В моем возрасте это не лучшие годы в карьере гимнастки. Становится все труднее и труднее тренироваться без боли. Думаю, я уже все отдала спорту. Я говорю себе, что посмотрю, как будут развиваться мое тело и мой разум. Я буду работать без нагрузки на голову, я сделаю все, что в моих силах, и тогда посмотрим на результат. На данный момент гимнастика остается моей страстью, но позже я хотела бы попробовать другие занятия», — приводит FIG слова Буайе.

Сино Мацуда | Источник: Соцсети

Сино Мацуда

Страна: Япония

Вид спорта: серфинг.

21-летняя серфингистка — настоящая надежда Японии на предстоящих в Париже Олимпийских играх. Сино должна была выступить еще на Олимпиаде в Токио, где серфинг только появился в программе соревнований.

В итоге Мацуда не смогла пробиться на турнир, но в позитивном ключе оценила данную ситуацию, отметив, что ей было важно получить подобный опыт. Теперь японская спортсменка готовится выступить на своей первой Олимпиаде.

А ее страна возлагает на нее большие надежды. Накануне старта Игр японский Vogue сделал материал со Сино, которая, помимо большой страсти к спорту, еще и хороша собой.

«Я до сих пор помню, как впервые встала на доску для серфинга, когда мне было 6 лет. Когда я находилась на поверхности воды, мне казалось, что я плыву совершенно не так, как на суше. А вид на песчаный пляж с моря был особенным, и с тех пор я все больше и больше увлекалась серфингом», — призналась Мацуда.

Нелли Корда | Источник: Соцсети

Нелли Корда

Страна: США

Вид спорта: гольф.

Американская профессиональная гольфистка является олимпийской чемпионкой. Нелли выиграла золотую медаль на Играх в Токио в индивидуальных соревнованиях.

Родители девушки Петр и Регина, а также брат Себастьян являются профессиональными теннисистами и побеждали на крупных турнирах. Не отстает от родных и сама Нелли.

В лиге LPGA Tour Корда выигрывала 14 раз и неоднократно достигала первого места в женском мировом рейтинге гольфа. Следующей целью гольфистки являются Игры в Париже.