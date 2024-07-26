Спортсменов хотят обязать знать гимн России и приносить присягу
Российских спортсменов предложили обязать знать текст государственного гимна страны, а тех, кто претендует на участие в сборных командах, — приносить присягу.
Российских спортсменов предложили обязать знать текст государственного гимна страны, а тех, кто претендует на участие в сборных командах, — приносить присягу.
Как сообщает «Парламентская газета», такой законопроект группа депутатов внесла в Госдуму 24 июля. Авторами законопроекта стали заместители председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков, Амир Хамитов и Антон Шипулин, а также его члены Дмитрий Свищев, Рустам Калимуллин и Рима Баталова.
В пояснительной записке они указали на продолжающееся давление из-за рубежа на спортивное движение в России по политическим мотивам и отказы в допуске на международные соревнования. Парламентарии считают важной задачей является поддержка значимости высокого статуса спортсменов, представляющих Россию на крупных турнирах. Москва стала организатором новых международных состязаний, в которых сохраняется верность спортивным принципам, напомнили разработчики. При этом отечественные атлеты являются не только профессионалами своего дела, но и кумирами молодежи. И крайне важно, чтобы они формировали достойные нравственные ориентиры чести и патриотизма, воспитывали чувства уважения и гордости за Родину.
Поэтому депутаты предложили закрепить в законодательстве обязанность спортсменов знать текст государственного гимна РФ, а включенных в списки кандидатов в сборные команды — приносить присягу спортсмена. В торжественной обстановке они будут произносить: «Я торжественно клянусь: соблюдать спортивные принципы и стремиться к честным победам и достижениям; уважительно относиться к сопернику; быть верным России и достойно защищать ее честь на спортивной арене».
По мнению парламентариев, это позволит объединить российское спортивное движение, укрепить его верность спортивным принципам и стране, подчеркнуть ответственность и важнейший характер деятельности спортсменов — кандидатов и членов сборных команд России.