10:52 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА с начала года выявило более 50 возможных нарушений антидопинговых правил

В июле Российское антидопинговое агентство выявило 13 случаев возможных нарушений.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле выявило 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В июле 2024 года РУСАДА выявлено 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — сказала собеседница ТАСС. Всего за семь месяцев было выявлено 52 нарушения (в феврале и январе по четыре, в марте — семь, в апреле — четыре, в мае — шесть, в июне — 14, в июле — 13).

По сравнению с показателями за тот же период 2023 года, число возможных нарушений антидопинговых правил сократилось в 1,9 раза.

С января по июль 2023 года было выявлено 99 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, за 12 месяцев — 150.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

Читайте также от «ТАСС»
Чем недовольны парижане и куда пропали туристы
Журова считает дело Валиевой политическим
Муфтий заявил, что "больная идеология" лишила мусульманку участия в открытии ОИ
Боец Исмаилов не будет проводить поединки до конца года
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь