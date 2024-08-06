РУСАДА с начала года выявило более 50 возможных нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле выявило 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В июле 2024 года РУСАДА выявлено 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — сказала собеседница ТАСС. Всего за семь месяцев было выявлено 52 нарушения (в феврале и январе по четыре, в марте — семь, в апреле — четыре, в мае — шесть, в июне — 14, в июле — 13).

По сравнению с показателями за тот же период 2023 года, число возможных нарушений антидопинговых правил сократилось в 1,9 раза.

С января по июль 2023 года было выявлено 99 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, за 12 месяцев — 150.