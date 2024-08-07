РУСАДА в июле выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июле 2024 года зафиксировали 31 случай нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В июле было зафиксировано 31 нарушение правил доступности для тестирования», — сообщила собеседница ТАСС. В июне было 22 таких случая.

В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения, в феврале — 15, в марте — 9, в апреле — 24, в мае — 19. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.