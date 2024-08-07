WADA наказало 253 российских спортсмена на основе данных базы LIMS

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Также отмечается, что еще 32 спортсменам были предъявлены обвинения, а по 94 делам продолжаются расследования. Кроме того, WADA отчиталось, что расследование в рамках операции LIMS продолжает быть «успешным».

В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет.