19:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WADA наказало 253 российских спортсмена на основе данных базы LIMS

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло обвинительные приговоры 253 российским атлетам после перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщается в отчете организации за 2023 год, который опубликован на сайте WADA.

Источник: Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Также отмечается, что еще 32 спортсменам были предъявлены обвинения, а по 94 делам продолжаются расследования. Кроме того, WADA отчиталось, что расследование в рамках операции LIMS продолжает быть «успешным».

В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет.

Действие санкций завершилось в декабре 2022 года. Президент WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено в статусе соответствия кодексу WADA после 17 декабря, поскольку РУСАДА не соответствует кодексу организации, в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.

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