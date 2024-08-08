Дегтярев считает, что WADA может по праву лишить США Олимпиады-2028

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может по праву лишить США Олимпиады-2028 в связи с вмешательством государства в процесс наказания иностранных спортсменов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Статус соответствия Антидопингового агентства США (USADA) Всемирному антидопинговому кодексу будет рассмотрен в августе. WADA впервые обратится в Независимый суд по контролю за соблюдением требований. Причиной обращения стала ситуация с пробами китайских пловцов.

«Государство вмешалось в процесс наказания иностранных атлетов. Просто очевидно, это буйным цветом расцвело. По нормам WADA американское агентство должно забанить, а Олимпиада должна быть перенесена в другую страну, — считает Дегтярев. — ФБР напрямую вмешалось, заведя уголовные дела, открыв расследование против китайских атлетов. Тут не надо никаких “актов Родченкова”, счет на табло. Вот и посмотрим».