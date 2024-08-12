10 главных скандалов Олимпиады в Париже

Многих атлетов такие условия не устроили, поэтому на Олимпиаду они ехать отказались. В итоге до Парижа из россиян добрались лишь 15 человек, но и они попали в сложную ситуацию. Нейтралов задевали и в России, называя их предателями, и на Играх, лишая их некоторых прав.