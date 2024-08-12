Польские спортсмены пожаловались на нехватку специалистов на Олимпиаде

«Мы выясним каждый случай пренебрежения, о котором сообщили спортсмены. Было слишком много сигналов относительно отсутствия тренеров, физиотерапевтов или нехватки оборудования. Мы начнем с определения, кто и в каком качестве участвовал в Олимпийских играх за государственные средства», — написал министр.