Тысячи сербов встретили Новака Джоковича в Белграде после золота Олимпийских игр в Париже

Напомним, на Олимпиаде-2024 Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Таким образом, Новак оформил «Золотой карьерный “Шлем” — выиграл все четыре турнира “Большого шлема” (Открытый чемпионат Австралии, “Ролан Гаррос”, Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.