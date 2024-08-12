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Тысячи сербов встретили Новака Джоковича в Белграде после золота Олимпийских игр в Париже

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вернулся на родину после завоевания золота Олимпийских игр в Париже (Франция).

Чествование Джоковича, а также других сербских призёров Олимпиады прошло в Белграде.

Мероприятие было показано по сербскому телевидению. Тысячи сербов восторженно приветствовали теннисиста и скандировали его имя.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Таким образом, Новак оформил «Золотой карьерный “Шлем” — выиграл все четыре турнира “Большого шлема” (Открытый чемпионат Австралии, “Ролан Гаррос”, Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.