Два золота в Гонконге по цене 40 в США. Сколько платят призерам Олимпиады

По итогам Игр в Токио российским спортсменам за золото выплатили по $61 тыс., за серебро — по $38 тыс., за бронзу — по $26 тыс. Это долларовый эквивалент рублевой выплаты (4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн руб.), которая не меняется с 2012 года. Всего на Олимпиаде-2020 российская команда выиграла 71 награду. На премирование золотых медалистов выделялось $1,2 млн без учета выплат от региональных властей.