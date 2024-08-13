Новые даты Игр дружбы в Екатеринбурге объявят осенью

«Мы сейчас не можем ничего озвучивать до объявления официальных сроков Министерством спорта России. Сейчас этот процесс будет идти пару месяцев. Есть официальное обращение от правообладателя турнира — Международной ассоциации дружбы — перенести Игры на 2025 год. Если решение о переносе на 2025 год будет принято, то турнир состоится в летние месяцы», — сказал Путилин газете «Спорт-Экспресс».
Первые слухи о переносе Игр дружбы появились в начале июня. Источники ЕАН говорили о двух основных причинах: Москва не была готова принять турнир в обозначенные сроки, а спортсмены, в том числе из недружественных стран, не хотели жертвовать Олимпиадой-2024 в Париже ради российских соревнований. Федерация тяжелой атлетики России 16 июля официально подтвердила перенос Игр дружбы на 2025 год.
Игры дружбы, которые должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года, утвердил лично президент РФ Владимир Путин как альтернативу Олимпиаде. Участие российских спортсменов в ней осложнено по политическим причинам. В оргкомитете допускали, что Путин может посетить Екатеринбург в дни соревнований. Столица Урала примет состязания по шести олимпийским видам спорта. В середине июля правительство Свердловской области продлило до конца 2025 года подготовку к Играм дружбы, которые должны были пройти ближайшей осенью в Екатеринбурге и Москве.