Новые даты Игр дружбы в Екатеринбурге объявят осенью

Игры дружбы, которые должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года, утвердил лично президент РФ Владимир Путин как альтернативу Олимпиаде. Участие российских спортсменов в ней осложнено по политическим причинам. В оргкомитете допускали, что Путин может посетить Екатеринбург в дни соревнований. Столица Урала примет состязания по шести олимпийским видам спорта. В середине июля правительство Свердловской области продлило до конца 2025 года подготовку к Играм дружбы, которые должны были пройти ближайшей осенью в Екатеринбурге и Москве.