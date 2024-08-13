Губерниев после Олимпиады в Париже: «Миру и без нас неплохо. Мы будем терять позиции, мы их уже теряем»

«Наше самое большое достижение, что мы на эту Олимпиаду поехали, хоть какой-то командой. Я убежден, что те ребята, которые в Париж не попали, об этом жалеют.



Пловцы, вся команда, признавались, что они сожалеют, что не поехали. Им задурили головы, и, как следствие, люди лишили себя возможности бороться за высокие места, не только Евгения Чикунова, но и другие ребята.



Хочется пожелать спортсменам не только расширять кругозор. Посмотрите в окно, откройте интернет, почитайте, что говорят руководители, не только ваши прямые, а, например, руководители страны, какие настроения в Министерстве спорта.



Надо уметь понимать, что можно, а что нельзя. Это же была Олимпиада, участие в ней было реальным. И те, кто на неё не поехал, совершили большую глупость. Неужели борцы, которые радуются победам бывших соотечественников за другие страны, не переживают? Конечно, переживают», — заявил Губерниев.