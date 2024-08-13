В соборе Парижской Богоматери установят колокол, в который звонили чемпионы ОИ-2024

Колокол был изготовлен в Нормандии на литейном заводе Cornille Havard, на нём выгравирована надпись «Париж 2024». По завершении Паралимпийских игр — 2024 он будет установлен на одной из колоколен Нотр-Дама после реконструкции здания из-за пожара, случившегося в апреле 2019 года.