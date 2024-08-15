Казахстанцы привезли коронавирус с Олимпиады-2024. Подробности

Ранее Президент подписал указ о награждении государственными наградами призеров и тренерского состава парижской Олимпиады.
«Планировалось, что Касым-Жомарт Кемелевич сегодня встретится с ними. К сожалению, у нескольких спортсменов был выявлен ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем нашим атлетам скорейшего выздоровления. Встреча обязательно состоится и планируется на конец августа в Акорде», — сообщил Берик Уали.
Напомним, олимпийская сборная Казахстана завоевала на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов. С серебром завершили Олимпиаду гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Бронза у дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева, боксерши Назым Кызайбай и пулевиков в миксте — Александры Ле и Ислама Сатпаева.