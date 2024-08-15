Рекордные миллиарды доходов и лучшие ТВ-рейтинги в США в XXI веке. Насколько успешной была Олимпиада?

Сколько заработает МОК от реализации ТВ-прав на Олимпиаду-2024, будет известно лишь следующем летом, когда комитет раскроет бухгалтерские отчеты за нынешний год. Однако в документе за 2023-й указано, что права на Игры были проданы на 1,55 миллиарда. И это только предварительная сумма, так как многие бродкастеры переводят деньги ближе к соревнованиям. Например, компания «Телеспорт Груп» так и не перевела МОК полную сумму за выкупленные права.