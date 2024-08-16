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Польша будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2040 или 2044 года

По словам премьер-министра республики Дональда Туска, страна сделает все, чтобы Игры состоялись в Польше.

Источник: Reuters

ТАСС, 16 августа. Польша намерена претендовать на проведение в стране Олимпийских игр в 2040 или 2044 году. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

«Принимая во внимание предварительные решения и заявления Международного олимпийского комитета, мы можем говорить о 2040 или 2044 годе», — приводит слова Туска интернет-портал interia.pl.

«Жизнь покажет, реальна ли эта цель», — заявил глава правительства, добавив, что сделает все, что в его силах, чтобы ее достичь.