В Белоруссии назвали спортсменов, которые выступят на Паралимпиаде в Париже

На соревнованиях в столице Франции выступят шесть пловцов: Игорь Бокий, Дмитрий Салей, Максим Вашкевич, Евгений Коваленок, Егор Щелканов, Анастасия Зудилова, а также Елизавета Добровольская, специализирующаяся на метании копья, и Владислав Гриб, который выступает в метании клаба. Всего в составе белорусской делегации на Игры в Париж отправится 19 человек.