В Белоруссии назвали спортсменов, которые выступят на Паралимпиаде в Париже

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет Белоруссии огласил имена спортсменов, которые примут участие в Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщила пресс-служба организации.
На соревнованиях в столице Франции выступят шесть пловцов: Игорь Бокий, Дмитрий Салей, Максим Вашкевич, Евгений Коваленок, Егор Щелканов, Анастасия Зудилова, а также Елизавета Добровольская, специализирующаяся на метании копья, и Владислав Гриб, который выступает в метании клаба. Всего в составе белорусской делегации на Игры в Париж отправится 19 человек.
Из российских спортсменов на Паралимпиаде должны выступить 90 человек. Российским и белорусским паралимпийцам в Париже будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.
Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.