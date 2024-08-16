Роднина предостерегла от выхода из МОК: «Придется закрыть большую часть спортивных школ, УОР — то есть всю отрасль»

"У нас нет причины выходить из МОК. Вот уйдем мы и что дальше? Тут даже никаких отстранений и бойкотов — мы же сами ушли. Пока я не вижу причин для того, чтобы Россия уходила из МОК. Да, отношение к нам чисто политическое. Сам МОК нарушает олимпийскую хартию. Если на предыдущих Олимпиадах были исключительно наши проблемы, то в 2024 году — проблема МОК, а не наша.
Если мы уходим, то нам надо будет закрыть большую часть спортивных школ, училищ олимпийского резерва, то есть всю отрасль. Тем более, у нас за все это сейчас отвечает министерство спорта, а значит нам придется закрыть все.
Сейчас выстраивание отношений с МОК— дорога с двухсторонним движением. Это должно не только выражаться желание России, но и быть подтверждено действиями с их стороны. А сегодня мы не выступаем против олимпийского движения, а оно нас игнорирует. Если мы остались при своей позиции, то мнение МОК о России повернулось на 180 градусов", — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.