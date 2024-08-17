Рожков: российским паралимпийцам понравилась форма, в которой они выступят на Играх

«От Международного паралимпийского комитета не было требований к ПКР размещать на форме аббревиатуру AIN (“Индивидуальные нейтральные атлеты” — прим. ТАСС), поэтому мы ее наносить и не стали. Согласована надпись “Париж 2024”, она расположена слева на груди — 8 квадратных сантиметров. В целом форма смотрится очень достойно, и огромное спасибо компании-экипировщику Forward за высокое качество экипировки, всем ребятам она очень понравилась», — сказал Рожков.