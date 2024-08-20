По силам участие: на каких ЧМ россияне могут взять золото в этом году

Однако настоящая интрига мирового уровня — в плавании. В середине декабря по традиции проходит чемпионат мира на короткой воде, то есть в 25-метровом бассейне. На этот раз — в дружественном нам Будапеште. И хотя российская федерация относится к нейтральному статусу однозначно негативно, кажется, в этом отношении происходят подвижки. Как минимум его получила Юлия Ефимова, есть Евгений Сомов, но недавно о возвращении на международную арену пообещала «задуматься» Евгения Чикунова. И даже сказала, что скучает. Учитывая, что Чикунова по своим результатам бьет даже олимпийских чемпионок, это будет сюрприз для всех соперниц. Еще в апреле Чикунова говорила, что получать статус не планирует, а условия МОК называла позором. Но то МОК, а здесь World Aquatics.