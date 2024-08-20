Карполь объяснил отстранение россиян действиями продажных руководителей мирового спорта

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Санкции в отношении россиян и белорусов были приняты из-за того, что во главе мирового спорта стоят продажные руководители. Такое мнение ТАСС высказал самый титулованный волейбольный тренер мира Николай Карполь.
Российские волейболисты с 2022 года не выступают на международных турнирах, они пропустили Игры в Париже из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать до соревнований представителей командных видов спорта.
«Считаю, что это все не спорт, — сказал Карполь про санкции в отношении россиян. — Продажные руководители спорта работают совершенно на другое, у них иные мотивы и интересы. Что ж, потерпим».
«Я следил за Олимпиадой, считаю, что сборная России, безусловно, боролась бы за медали. Она и в прошлом могла их завоевать, но мы немного не так скомплектовались, но [в Токио] все равно сумели обыграть и США, и Китай», — отметил он.
По причине санкций на Олимпиаде в Париже выступили только 15 россиян, им было запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.
Карполю 86 лет, он дважды выиграл Олимпийские игры (1980, 1988), один раз — чемпионат мира (1990), семь раз — чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001). 11 раз тренер приводил «Уралочку» к победе в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России. 8 раз спортсменки под его руководством побеждали в Кубке европейских чемпионов, 3 раза — в Кубке СССР.