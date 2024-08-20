Россия отправит на Паралимпиаду в Париже 90 спортсменов. Наши точно возьмут медали

28 августа в Париже состоится церемония открытия Паралимпийских игр — 2024. Россия отправит на соревнования большую команду — участников будет в шесть раз больше, чем на Олимпиаде. Ровно 90 человек. И эти спортсмены с безграничными возможностями совершенно точно будут претендовать на большое количество медалей.