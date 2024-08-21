Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова резко высказалась об отношении к российским журналистам на Играх

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ограничение работы российских журналистов на мероприятиях Олимпиады и Паралимпиады в Париже летом 2024 года и отказ в их аккредитации — это сегрегация, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

В эфире радио Sputnik Захарова отметила беспрецедентность ситуации на летних Играх, при которой сотрудникам российских СМИ отказали в освещении конкретных мероприятий. В качестве примера она упомянула запрет аккредитованным журналистам снимать российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпиады после парного финала. Захарова также напомнила о неоднократном отказе в аккредитации российским журналистам.

«Это не случайность, это не претензии к конкретному журналисту. Это массовая дискриминация в отношении журналистов из одной конкретной страны. Это и есть сегрегация по национальному признаку, ничего другого», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Она считает, что за происходящим стоит Франция как страна-организатор Игр, при этом поощряет такие действия Международный олимпийский комитет.