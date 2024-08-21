Захарова резко высказалась об отношении к российским журналистам на Играх

В эфире радио Sputnik Захарова отметила беспрецедентность ситуации на летних Играх, при которой сотрудникам российских СМИ отказали в освещении конкретных мероприятий. В качестве примера она упомянула запрет аккредитованным журналистам снимать российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпиады после парного финала. Захарова также напомнила о неоднократном отказе в аккредитации российским журналистам.