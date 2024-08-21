Поздняков считает, что россияне без ограничений выступят на юношеской Олимпиаде

«Считаем, что первой важной проверкой для нынешней молодежи станут юношеские Олимпийские игры в Сенегале в 2026 году. Туда мы можем поехать именно как олимпийская команда, представляющая Россию, со всеми национальными атрибутами и без каких-либо ограничений», — сказал Поздняков.