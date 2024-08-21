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Поздняков считает, что россияне без ограничений выступят на юношеской Олимпиаде

Игры пройдут в Сенегале в 2026 году.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сборная России может без ограничений выступить на юношеских Олимпийских играх 2026 года в Сенегале. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выступая на презентации проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее».

«Считаем, что первой важной проверкой для нынешней молодежи станут юношеские Олимпийские игры в Сенегале в 2026 году. Туда мы можем поехать именно как олимпийская команда, представляющая Россию, со всеми национальными атрибутами и без каких-либо ограничений», — сказал Поздняков.

С 2022 года российские спортсмены в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета либо отстранены от международных соревнований, либо допущены до них в нейтральном статусе.