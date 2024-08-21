Поздняков считает, что Бах не сумел преодолеть политическое давление

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не смог справиться с политическим давлением. Такое мнение высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выступая на презентации проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее».
10 августа Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции, заявки принимаются до 15 сентября.
«К сожалению, и сам Бах, и МОК являются заложниками экономической модели, которая реализуется на практике, — сказал Поздняков. — Подавляющее большинство его спонсоров — трансатлантические корпорации, как правило, с западным участием, которые давят на МОК. Он не смог преодолеть политическое давление, как ни старался, поэтому говорить о том, будет преемник Баха лучше или хуже, достаточно сложно».
Баху 70 лет, он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, в 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок. Мандат нового президента МОК начнется 24 июня 2025 года.