Поздняков считает, что Бах не сумел преодолеть политическое давление

«К сожалению, и сам Бах, и МОК являются заложниками экономической модели, которая реализуется на практике, — сказал Поздняков. — Подавляющее большинство его спонсоров — трансатлантические корпорации, как правило, с западным участием, которые давят на МОК. Он не смог преодолеть политическое давление, как ни старался, поэтому говорить о том, будет преемник Баха лучше или хуже, достаточно сложно».