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Два нижегородца примут участие в парижской Паралимпиаде

Российские спортсмены, тренеры и специалисты во вторник, 20 августа, отправились в Париж для участия в XVII Паралимпийских летних играх — 2024.

В их числе и двое жителей города Дзержинск.

Один из участников игр — Андрей Вдовин, двукратный серебряный призер и чемпион Паралимпийских игр в легкой атлетике. В начале соревнований 30 августа он примет участие в беге на 100 метров, а затем его ждут старты на дистанциях 200 и 400 метров.

Также в составе делегации отправится в Париж заслуженный тренер России, главный наставник паралимпийской сборной по плаванию, а также директор ДЮСШОР «Заря» — Юрий Назаренко.

Ранее мы писали, что Садык Лалаев, воспитанник спортивной школы «Сормово» вернулся из Белграда с «золотом» международного турнира по греко-римской борьбе.