Два нижегородца примут участие в парижской Паралимпиаде

В их числе и двое жителей города Дзержинск.
Один из участников игр — Андрей Вдовин, двукратный серебряный призер и чемпион Паралимпийских игр в легкой атлетике. В начале соревнований 30 августа он примет участие в беге на 100 метров, а затем его ждут старты на дистанциях 200 и 400 метров.
Также в составе делегации отправится в Париж заслуженный тренер России, главный наставник паралимпийской сборной по плаванию, а также директор ДЮСШОР «Заря» — Юрий Назаренко.
Ранее мы писали, что Садык Лалаев, воспитанник спортивной школы «Сормово» вернулся из Белграда с «золотом» международного турнира по греко-римской борьбе.