Два нижегородца примут участие в парижской Паралимпиаде

Один из участников игр — Андрей Вдовин, двукратный серебряный призер и чемпион Паралимпийских игр в легкой атлетике. В начале соревнований 30 августа он примет участие в беге на 100 метров, а затем его ждут старты на дистанциях 200 и 400 метров.