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Актер Джеки Чан понесет факел на открытии Паралимпийских игр в Париже

Церемония пройдет 28 августа.

Источник: VCG/VCG via Getty Images

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Китайский и американский актер Джеки Чан примет участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже, которая запланирована на 28 августа. Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на оргкомитет Игр, он войдет в число участников эстафеты огня Паралимпиады.

Отмечается, что Чан начнет свой этап эстафеты на улице Вьей-Темпль в III округе французской столицы в 17:27 по местному времени (18:27 мск). Церемония открытия начнется в 20:00 (21:00 мск) на Елисейских полях и на площади Согласия.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.