Актер Джеки Чан понесет факел на открытии Паралимпийских игр в Париже

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.