Родченков, работая в РУСАДА, построил в Подмосковье дом и не оформил его

Согласно данным, на участке Родченкова в 10 соток стоял небольшой дом — 27,8 квадратных метра. Позже — в 2014—2015 годах — дом снесли и сделали «значимые улучшения ландшафта земельного участка», после чего на участке появился дом, метраж которого составил 250 квадратных метров, и баня.
Эти данные, как говорится в документах, подтвердила супруга Родченкова и его сотрудники.
Дом и участок были изучены следствием. «Осмотром указанного земельного участка установлено, что на нем не имеется зарегистрированного в ЕГРП жилого дома площадью 27,8 квадратных метра, а расположен двухэтажный жилой дом площадью около 250 квадратных метров и баня. Сведения о двухэтажном жилом доме в ЕГРП отсутствуют», — уточняется в документах.
Поставить в установленном законом порядке на кадастровый учет двухэтажный жилой дом и баню, возведенные Родченковым, а также зарегистрировать право собственности на данное имущество для него и его родственников не представилось возможным в связи с длительностью производства регистрационных действий.
Следствие считает, что денежные средства на улучшение жилищных условий Родченкова были получены в результате его преступных действий в периоды замещения им должности руководителя АДЦ, совершения инкриминируемого преступного деяния, а также реализации запрещенных WADA препаратов, также сказано в документах.
На имущество фигуранта ранее судом был наложен арест. Мера также продлевалась по ходатайству следствия.
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. WADA лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, после чего ее глава Григорий Родченков подал в отставку. В январе 2016 года стало известно, что он уехал в США вслед за своим заместителем Тимофеем Соболевским.
В 2016 году Родченков рассказал в интервью New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована «допинговая программа» России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 отправилась в нейтральном статусе.
Родченков в 2017 году был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), он объявлен в международный розыск.