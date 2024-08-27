Президент Казахстана выступил против натурализации иностранных спортсменов

«Ведь любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход», — сказал Токаев, слова которого приводит президентская пресс-служба.