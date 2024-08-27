Президент Казахстана выступил против натурализации иностранных спортсменов

«Ведь любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход», — сказал Токаев, слова которого приводит президентская пресс-служба.
Глава государства добавил, что многие талантливые тренеры не получают поддержки на родине и уезжают за границу, где воспитывают молодых спортсменов и готовят национальные сборные других стран к мировым соревнованиям.
«Например, на недавних Олимпийских играх сборная Туниса по тхэквондо под руководством казахского тренера Есбола Султанова завоевала две медали, включая золотую. Следует принять меры по оказанию всесторонней поддержки тренерам, особенно важно повысить их социальный и профессиональный статус», — отметил президент.
По информации министерства туризма и спорта Казахстана, на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже казахстанская сборная завоевала одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали, заняв 43-е место в общекомандном зачете.