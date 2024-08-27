В МПК ответили на призыв Украины перепроверить российских паралимпийцев

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не будет проводить дополнительную проверку российских и белорусских участников Игр в Париже, на чем настаивает Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины. Об этом ТАСС сообщили в МПК.
Глава НПК Украины Валерий Сушкевич во вторник выступил с ультимативным требованием к руководству Международного паралимпийского комитета, оргкомитету Игр в Париже и президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи участием россиян в Играх, вопреки правилам, настаивая, чтобы их еще раз проверили на нейтральный статус, задав вопросы про ситуацию на Украине. Кроме того, он выразил недовольство запретом на политические акции на Паралимпиаде.
В заявлении МПК отмечается, что организация в преддверии Паралимпиады назначила независимого частного поставщика услуг в области разведданных для оценки соответствия выдвинутым требованиям спортсменов и вспомогательного персонала. Внешняя юридическая фирма тщательно изучила результаты в свете критериев отбора.
«НПК Украины также было предложено предоставить любую имеющуюся у них информацию о предварительном списке участников из России и Беларуси. НПК Украины ничего не предоставил», — подчеркнули в МПК.
Аккредитации и визы для участия в Паралимпийских играх в Париже получили 88 российских спортсменов, сейчас решается вопрос по оставшимся 2 атлетам.
Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.