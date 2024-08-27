В МПК ответили на призыв Украины перепроверить российских паралимпийцев

Глава НПК Украины Валерий Сушкевич во вторник выступил с ультимативным требованием к руководству Международного паралимпийского комитета, оргкомитету Игр в Париже и президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи участием россиян в Играх, вопреки правилам, настаивая, чтобы их еще раз проверили на нейтральный статус, задав вопросы про ситуацию на Украине. Кроме того, он выразил недовольство запретом на политические акции на Паралимпиаде.