Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МПК ответили на призыв Украины перепроверить российских паралимпийцев

Глава НПК Украины Валерий Сушкевич выступил с ультимативным требованием к руководству Международного паралимпийского комитета в связи участием россиян в Играх.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не будет проводить дополнительную проверку российских и белорусских участников Игр в Париже, на чем настаивает Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины. Об этом ТАСС сообщили в МПК.

Глава НПК Украины Валерий Сушкевич во вторник выступил с ультимативным требованием к руководству Международного паралимпийского комитета, оргкомитету Игр в Париже и президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи участием россиян в Играх, вопреки правилам, настаивая, чтобы их еще раз проверили на нейтральный статус, задав вопросы про ситуацию на Украине. Кроме того, он выразил недовольство запретом на политические акции на Паралимпиаде.

В заявлении МПК отмечается, что организация в преддверии Паралимпиады назначила независимого частного поставщика услуг в области разведданных для оценки соответствия выдвинутым требованиям спортсменов и вспомогательного персонала. Внешняя юридическая фирма тщательно изучила результаты в свете критериев отбора.

«НПК Украины также было предложено предоставить любую имеющуюся у них информацию о предварительном списке участников из России и Беларуси. НПК Украины ничего не предоставил», — подчеркнули в МПК.

Аккредитации и визы для участия в Паралимпийских играх в Париже получили 88 российских спортсменов, сейчас решается вопрос по оставшимся 2 атлетам.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.