Рожков: российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже, несмотря на разрешение быть на мероприятии в качестве зрителей. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Церемония открытия пройдет 28 августа.
«На церемонии открытия Игр нас не будет, хотя мы и имеем возможность там присутствовать в качестве зрителей, — сказал Рожков. — У некоторых ребят уже на следующий день старты, а церемония обычно поздно заканчивается. Не все наши атлеты и раньше посещали это мероприятие. А что касается церемонии закрытия, то этот вопрос будем обсуждать ближе к концу Игр по ситуации. Пока в приоритете другие вещи».
Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российским паралимпийцам будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.