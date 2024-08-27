Рожков: российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады

«На церемонии открытия Игр нас не будет, хотя мы и имеем возможность там присутствовать в качестве зрителей, — сказал Рожков. — У некоторых ребят уже на следующий день старты, а церемония обычно поздно заканчивается. Не все наши атлеты и раньше посещали это мероприятие. А что касается церемонии закрытия, то этот вопрос будем обсуждать ближе к концу Игр по ситуации. Пока в приоритете другие вещи».