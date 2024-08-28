Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз на Игры в Париже

«Рассматриваем отказ в выдаче виз как еще один шаг к политизации спорта. Особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями, стремящихся к высоким спортивным достижениям. В настоящее время ПКР повторно направлены обращения в IPC и оргкомитет Игр-2024 с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра принятого решения», — говорится в релизе.