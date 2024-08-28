Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз на Игры в Париже

Ранее на сайте IPC сообщили о допуске 88 российских паралимпийцев на Игры в Париже. До этого глава ПКР Павел Рожков заявлял, что 90 российских спортсменов допущены к Играм-2024, однако по четверым из них возникли вопросы. В релизе IPC от 23 августа также сообщалось об участии 90 российских спортсменов.
«Правительство Франции отказало IPC и оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам — гражданам России. Это недопустимо для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры. Принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Возникает вопрос — зачем проводить соревнования там, где вы не можете обеспечить спортсменам равные возможности прибытия», — отмечается в сообщении комитета.
«Рассматриваем отказ в выдаче виз как еще один шаг к политизации спорта. Особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями, стремящихся к высоким спортивным достижениям. В настоящее время ПКР повторно направлены обращения в IPC и оргкомитет Игр-2024 с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра принятого решения», — говорится в релизе.
Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.