С напутствием от Костомарова: россияне поборются за медали Паралимпиады

Летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. В них примут участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Медальный план перед командой не ставится — им просто пожелали показать характер и мастерство.
Российские паралимпийцы, в отличие от олимпийцев, полностью пропустили предыдущие Игры, которые прошли в 2022 году в Пекине. Специальная военная операция России на Украине началась за неделю до начала Паралимпиады, и Международный паралимпийский комитет (IPC), поначалу допустивший россиян до участия, в дальнейшем пошел на поводу у стран, угрожавших бойкотировать соревнования, и отстранил всю российскую команду целиком.
Осенью 2022 года IPC принял решение о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Однако в апреле 2023-го апелляционный трибунал IPC это решение отменил, вследствие чего российские паралимпийцы получили право выступать в квалификационных соревнованиях на Игры-2024, проводимых международным комитетом. Не допущенными до турниров россияне остались только в тех дисциплинах, которые не входили в управление IPC и контролировались международными федерациями. В ряде из них для выступлений в соревнованиях к российским спортсменам предъявляли неприемлемые требования наподобие подписания политических деклараций, на что атлеты не пошли.
Представительство и условия
Весной нынешнего года Паралимпийский комитет России огласил ожидаемое количество спортсменов на Играх в Париже.
«Мы рассчитываем, что на Паралимпийских играх выступим в семи видах спорта из 22. Наши последние прогнозы — в соревнованиях примут участие порядка 108 спортсменов», — заявил тогда президент ПКР Павел Рожков.
Ближе к Паралимпиаде это число несколько сократилось. «Практически пришли на всех подтверждения, были отказы по 17 людям, одного отстояли. Почти никто из основных спортсменов не попал в их число», — отметил глава организации на открытой тренировке, которая состоялась на базе в Новогорске на прошлой неделе.
Уже перед началом самой Паралимпиады стало известно окончательное число россиян, приехавших в Париж для выступления на Играх в нейтральном статусе. На официальном сайте турнира опубликована информация о 88 россиянах, попавших в заявку. Впрочем, это ожидалось: Рожков незадолго до Паралимпийских игр сообщал, что у IPC возникли вопросы по нейтральности четырех спортсменов.
Можно заметить, что 88 россиян на Паралимпиаде — это в шесть раз больше, чем было наших соотечественников на Олимпиаде. Это объясняется разным статусом Олимпийского комитета России (ОКР) и ПКР. Если ОКР отстранен и квалификацию на Игры проводили международные федерации, из которых только небольшая часть допустила российских спортсменов до участия, то ПКР и контролировал участие в отборе на Паралимпиаду, и занимался комплектованием и отправкой команды в Париж. Правда, глава организации присутствовать в столице Франции не сможет.
Без медального плана
Медального плана у команды, как сообщил Рожков, не будет.
— Его не было и на всех предыдущих Играх, — отметил президент ПКР. — Паралимпийцы не считают себя людьми с ограничениями, но все равно все, включая руководство страны, говорили, что главное — это выступить достойно. У почетного президента ПКР Владимира Лукина, возглавлявшего организацию 20 лет, есть афоризм: «Мы медали не считаем, мы их завоевываем».
Впрочем, прогнозы по количеству этих медалей в любом случае не слишком оптимистичные, учитывая усеченный состав сборной.
«Нам будет сложно в командном зачете пробиться в первую пятерку по количеству завоеванных медалей, потому что мы выступаем только в пяти видах спорта из 22 (плавание, легкая атлетика, настольный теннис, триатлон и тхэквондо — ред.). Причем из них только в плавании и легкой атлетике мы представлены в более-менее полном составе», — добавил Рожков.
Президент ОКР Станислав Поздняков на прошлой неделе передал слова поддержки паралимпийцам из России, готовящимся выступить на Играх в нейтральном статусе.
«Все спортсмены из нашей команды, которые смогли отобраться на Паралимпийские игры, являются настоящими патриотами, — отметил Поздняков. — Там была сложная система отбора, но ни один из спортсменов не подписывал деклараций и компрометирующих документов».
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, прошедший в прошлом году из-за тяжелой болезни несколько ампутаций рук и ног, также дал напутствие российским спортсменам на Паралимпийских играх.
«Все они прошли через преодоление, — отметил атлет. — Могу только пожелать показывать свою силу, терпение — и побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Они все красавцы. Буду ли смотреть Паралимпиаду? По мере возможности, что-то из того, что будут показывать, посмотрю».
Автор: Андрей Симоненко