С напутствием от Костомарова: россияне поборются за медали Паралимпиады

Можно заметить, что 88 россиян на Паралимпиаде — это в шесть раз больше, чем было наших соотечественников на Олимпиаде. Это объясняется разным статусом Олимпийского комитета России (ОКР) и ПКР. Если ОКР отстранен и квалификацию на Игры проводили международные федерации, из которых только небольшая часть допустила российских спортсменов до участия, то ПКР и контролировал участие в отборе на Паралимпиаду, и занимался комплектованием и отправкой команды в Париж. Правда, глава организации присутствовать в столице Франции не сможет.