Два спортсмена из Ростовской области поехали на Паралимпиаду 2024

Для российских спортсменов продолжают действовать определенные ограничения. Например, они могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. Кроме того им запрещено присутствовать на церемониях открытия и закрытия, а их награды и медали не учитываются в общем зачете.
Несмотря на это, два спортсмена из Ростовской области — Виктор Чеботарев и Дарья Лукьяненко — решились принять участие в Паралимпийских играх в Париже.
Виктор Чеботарев не пропускает Паралимпийские игры с 2016 года. Он выступает в паратриатлоне — дисциплине, где спортсменам с проблемами опорно-двигательного аппарата нужно проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать пять километров.
Дарья Лукьяненко является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира по плаванию спорта слепых и многократной чемпионкой России. Она также числится в паралимпийской сборной России с 2019 года.