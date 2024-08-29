Два спортсмена из Ростовской области поехали на Паралимпиаду 2024

Для российских спортсменов продолжают действовать определенные ограничения. Например, они могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе. Кроме того им запрещено присутствовать на церемониях открытия и закрытия, а их награды и медали не учитываются в общем зачете.