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Чернышенко: победитель Паралимпиады Калина продемонстрировал мужество российских атлетов

Пловец завоевал золото на дистанции 100 м брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Победа пловца Андрея Калины на Паралимпийских играх в Париже продемонстрировала мужество и выдержку российских спортсменов. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого предоставлен ТАСС его пресс-службой.

30 августа Калина выиграл заплыв на 100 м брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и стал первым победителем Паралимпиады в Париже из россиян.

«Российский пловец Андрей Калина обеспечил сборную России медалью высшей пробы, в очередной раз продемонстрировав силу, выдержку и мощь российских спортсменов, — сказал Чернышенко. — От всей души поздравляем с отличным результатом, страна гордится тобой».

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. На данный момент в активе россиян девять медалей.