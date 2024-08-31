Чернышенко: победитель Паралимпиады Калина продемонстрировал мужество российских атлетов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Победа пловца Андрея Калины на Паралимпийских играх в Париже продемонстрировала мужество и выдержку российских спортсменов. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого предоставлен ТАСС его пресс-службой.
30 августа Калина выиграл заплыв на 100 м брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и стал первым победителем Паралимпиады в Париже из россиян.
«Российский пловец Андрей Калина обеспечил сборную России медалью высшей пробы, в очередной раз продемонстрировав силу, выдержку и мощь российских спортсменов, — сказал Чернышенко. — От всей души поздравляем с отличным результатом, страна гордится тобой».
Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. На данный момент в активе россиян девять медалей.