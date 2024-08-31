Париж-2024: Узбекские параатлеты завоевали золотую и бронзовую медали

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже еще две награды. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
Медалей удостоились спортсмены в программе по толканию ядра класса F37 среди мужчин.
«Хорошие новости с французской арены продолжаются. Только что в состязаниях по пара-атлетике в программе толкании ядра класса F37 среди мужчин наши соотечественники удостоились золотой и бронзовой наград», — говорится в сообщении.
На высшую ступень пьедестала почета с результатом 16.37 м поднялся Кудратуллахон Маруфхуджаев. А бронзовую медаль с показателем 15.24 м завоевал Толиббой Юлдошев, добавили в Комитете.
XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Впервые в своей истории делегации Узбекистана удалось получить 113 лицензий для 65 спортсменов в 9 видах спорта.