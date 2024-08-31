Российские легкоатлеты Костин и Кулятин стали призерами Паралимпиады в беге на 5 000 м

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Александр Костин и Антон Кулятин вошли в тройку лучших по итогам соревнований в беге на 5 000 м среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Париже.
Победителем финального забега стал испанец Ясин Ухдади, преодолевший дистанцию за 15 минут 50,64 секунды. Костин стал серебряным призером с результатом 15.52,36, Кулятин замкнул тройку лучших со временем 15.55,23.
Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.