Российские легкоатлеты Костин и Кулятин стали призерами Паралимпиады в беге на 5 000 м

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Александр Костин и Антон Кулятин вошли в тройку лучших по итогам соревнований в беге на 5 000 м среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Париже.