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Российские легкоатлеты Костин и Кулятин стали призерами Паралимпиады в беге на 5 000 м

Спортсмены завоевали серебро и бронзу.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Александр Костин и Антон Кулятин вошли в тройку лучших по итогам соревнований в беге на 5 000 м среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Париже.

Победителем финального забега стал испанец Ясин Ухдади, преодолевший дистанцию за 15 минут 50,64 секунды. Костин стал серебряным призером с результатом 15.52,36, Кулятин замкнул тройку лучших со временем 15.55,23.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.